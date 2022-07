Kritikus szinten a forint – Jön a trendtörés?

A ma reggeli hirtelen forinterősödéssel és a 400 alatti euróárfolyammal lényegében már elkezdte letörni a három hónapos gyengülő trendcsatornát a forint, de persze meg kell várni a mai nap további mozgását, hogy ez sikeres kísérlet lesz-e, vagy sem. Ha sikeres lesz, akkor akár további nagyobb forinterősödés is jöhet. Erre a dollár napok óta látott, ma felgyorsuló hanyatlása is alapot adhat (igaz nagy EKB-kamatemelés híre mozgatja), az EU-pénzekkel kapcsolatos kormányzati felajánlások is, továbbá az, hogy a rezsicsökkentés átalakítása az ország külső egyensúlyának relatív javulását hozhatja az energia- és egyéb import visszafogásán keresztül.