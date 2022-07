A reggeli erősödés után gyengül a forint, de még mindig 400 alatt az euró

Portfolio 2022. július 22. 13:29

Ma reggel kissé erősödött a forint az euróval szemben, napközben viszont már gyengülés látszik. A jegyzés ugyanakkor továbbra is 400 alatt áll. Egész héten a 403 és 397-es szinte között mozgott a jegyzés az euróval szemben, most is ebben a tartományban mozog a jegyzés. A dollár erősödik az euróval szemben.