Folytatódik a forint gyengülése, már 404-nél az euró

A forint 401,3-nál kezdte a napot az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából. A magyar deviza tegnap gyengült vissza a 400-as lélektani határ fölé annak ellenére, hogy az MNB 100 bázisponttal 10,75%-ra emelte az alapkamatot és a délutáni háttérbeszélgetésen kifejezetten erős hangot ütött meg Virág Barnabás alelnök. A befektetőket azonban most jobban aggasztja a monetáris politikánál a 200 euró feletti világpiaci gázár, ami automatikusan rontja a magyar külkereskedelem és a fizetési mérleg egyenlegét. Vagyis az emelkedő nyersanyagárak magasabb egyensúlyi forintárfolyamot indokolnak, emiatt nem tud jelentősen erősödni a magyar fizetőeszköz. Ma a befektetők elsősorban a Fed döntésére figyelnek, a magyar idő szerint este érkező bejelentés elsősorban az euró-dollár árfolyamra lehet hatással, de azon keresztül a forintra is hatással lehet. A dollárral szemben egyébként most 395,4 körül járunk, míg az angol font 476,6 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon közben a török líra 0,1 százalékkal, az orosz rubel pedig fél százalékkal gyengült reggel a dollár ellenében.

Említettük már az euró-dollár árfolyamot, melyre az esti kamatdöntés hatással lehet. De nem csak ez, hanem az emelkedő gázár is aggasztja a befektetőket, kedden már számottevő dollárerősödést láttunk, hiszen a 200 euró feletti gázár európai recesszióval fenyeget. Vagyis a Fed lépése már csak olaj lehet a tűzre, a szakemberek most 75 bázispontos további kamatemelésre számítanak, de sokan a 100 bázispontos lépést sem tartják elképzelhetetlennek. Szerda reggel 1,014 körül járt a jegyzés, ami 0,2%-os euróerősödést jelentett tegnaphoz képest. A japán jen stagnált, az angol font pedig 0,1 százalékkal erősödött.

Címlapkép: Getty Images