A reggeli erősödés után gyengülésbe kezdett a forint

Az imént a 395-öt is átvitte (erre tegnap is volt példa), és erőteljesen közelíti a 394-et. Jelenleg 394 forint 20 fillérbe kerül egy euró, ami 0,1%-os erősödést jelent. A dollárral szemben 0,3%-os az erősödés, 387 forintba kerül most egy dollár. A dollár közben gyengülés felé vette az irányt, ez is egy lökést adhatott a forintnak.