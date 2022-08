Éles fordulat a forintnál, most már szárnyalásról beszélhetünk

Folytatódott a forint erősödése a délutáni kereskedésben, így az euró jegyzései 403,5-ig estek, azaz most már erősebb szinten jár a forint, mint ahonnan reggel elindult az újabb esés 404 körül. A dollár kurzusa 396,7-ig esett.

Egyelőre nem világos, hogy mitől állt meg a forint esése a délelőtti órákban és miért kezdett el jelentősen erősödni azóta, mert az euró/dollár lényegében oldalaz, az európai tőzsdei gázárak továbbra is az egekben és ma is kis emelkedés történt, az európai és amerikai tőzsdéken pedig borongós a hangulat. Közben a cseh korona stagnál, míg a lengyel zloty ma elkezdett esni és 0,7%-ot veszített értékéből az euróval szemben. Ez alapján akár az is lehet, hogy regionális átsúlyozás történt az eddig alulteljesítő forint eszközök irányába lengyel eszközökből. Emellett lehet, hogy a forint három egymást követő napi heves esése után egyes szereplőknek már vonzóvá vált és elkezdtek belevenni magyar eszközökbe.