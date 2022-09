Megint erősödéssel kezd a forint, sikerült 400 alatt maradnia

Kedd reggel is erősödéssel kezd a forint az euróval szemben, így már tartósabban a 400-as lélektani szint alatt van a jegyzés. A magyar devizának segít a dollár gyengülése és a 200 euró alatti földgázár is.

A forint 396,5 körül járt az euróval szemben kedd reggel, ez 0,5%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Ezzel a forint már egyértelműen megvetette a lábát 400 alatt, egyelőre a nemzetközi fejlemények is enyhülést mutatnak, hiszen a világpiaci földgázár 200 euró alá esett vissza, illetve a dollár napok óta gyengül az euróval szemben. Így most a forinton is enyhül a nyomás, egyelőre nem tudni, ez mennyire lehet tartós. A befektetők továbbra is elsősorban az orosz-ukrán háború híreire, a jegybanki jelzésekre és a recessziós félelmekre figyelnek, ezek dönthetik el az irányt a forint piacán is. A dollárral szemben most 391 körül járunk, míg az angol font 458,3 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona egyelőre minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra továbbra is történelmi mélypontja körül szédeleg a dollárral szemben, az orosz rubel pedig fél százalékos gyengüléssel kezdte a napot.

A dollár egyelőre ott folytatja, ahol tegnap abbahagyta, vagyis folytatódik az amerikai deviza gyengülése az euróval szemben. Most 1,0145-nél jár a jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a tegnap estinél. A japán jen fél százalékos erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font 0,3%-ot javított.

