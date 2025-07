3%-os lakáshitel: nagy változást jelentettek be, a budapesti eladók örülhetnek a legjobban

Palkó István 2025. július 14. 15:00

Országos szinten mintegy 20%-kal növelheti a 3%-os kamatozású lakáshitelből megvásárolható családi házak kínálatát, hogy 100 millió forint helyett 150 millió forintos ingatlanárig lehet igénybe venni ezeknél az új kamattámogatott kölcsönt – mutatja a Portfolio gyűjtése. Különösen nagy, akár 84%-os ez a növekmény a budapesti házak esetében, de a fővárosi agglomerációban és a Balaton környékén is jelentősen megnő a kínálat ezzel a lépéssel. Persze dinamikusan alkalmazkodhat a piac, nő például az árfelhajtó erő is a hétvégén bejelentett változással, amit az foghat vissza, hogy az érintett lakások megvásárlásához már 50-100 milliós önerőre vagy más típusú hitelfelvételre is szükségük lesz a vevőknek, és a CSOK Plusz csak egy szűk rétegnek jelent erre megoldást.