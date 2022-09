Ütik tovább a forintot, már 406-nál az euró

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ma tartotta meg az Unió helyzetéről szóló szokásos évértékelő beszédét az Európai Parlament előtt. A beszéd lehetőséget adott bizottsági elnök számára, hogy ismertesse az Ukrajna támogatásával kapcsolatos álláspontját, a növekvő európai energiaárak csökkentésére irányuló tervét, illetve jelzést küldhetett azzal kapcsolatban is, hogy a Magyarországgal szemben folyó jogállamisági eljárásban mit tervez (a bírói függetlenséget és az uniós költségvetés védelmét kiemelten fontos célnak nevezte továbbra is). A szignál küldés azért is volt fontos von der Leyennek, mert a beszédét követően az Európai Parlament a magyar jogállamiság helyzetét tárgyalja egy új jelentés alapján.