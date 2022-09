Kissé erősödik a dollár a Fed döntését követően

Miközben az amerikai részvénypiacok nyitása után mérsékelt pozitív hangulat látszik, a dollár kitartóan erős szinteken ragadt az euróval szemben 0,99 körül és az orosz mozgósítással kapcsolatos híráramlás továbbra is nyomasztja az európai piacokat. Erre tett még rá egy lapáttal az is, hogy szerdán délután a Bloomberg azt közölte: a jogállamisági eljárás keretében, illetve a magyar helyreállítási program brüsszeli jóváhagyása érdekében a magyar bírósági rendszer függetlenségével kapcsolatban is további elvárásai vannak az Európai Bizottságnak a magyar kormánytól (azaz azon a 17 féle vállaláson felül, amelyeket a kormány írásben tett és a Bizottság vasárnap nyilvánosságra hozta, mi pedig ebben és ebben a cikkben megírtuk). A jelek szerint a szűk időkeretekre is tekintettel további nyomást helyez a Bizottság a kormányra, hogy olyan dolgokat is kikényszerítsen, amelyeket eddig nem tudott és most ennek jegyében kérik Brüsszelből a bírósági rendszerbeli módosításokat, amelyek mind nyomást gyakorolnak a forintra is.

Az erős dollár miatt és a szenvedő forint miatt a dollár/forint jegyzések 411 fölé ugrottak, azaz magasabbra, mint ahonnan pénteken reggel elindult a forint szárnyalása.