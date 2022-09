Már reggel 415 felett kezd a forint – Karnyújtásnyira a történelmi mélypont

Portfolio 2022. szeptember 29. 08:38

Csütörtök reggel is folytatódik a forint vesszőfutása, így a magyar deviza lassan az euróval szemben is karnyújtásnyira kerül történelmi mélypontjához. A jelek szerint a piac rosszul fogadta az MNB döntését a kamatemelési ciklus hirtelen leállításáról, ráadásul a dollár ismételt erősödése is rosszul jön a forint számára.