Nem tart ki a forint ereje, megint 420-nál az euró

Fél 12 körül éles fordulat alakult ki a forint árfolyamában: az euróval szemben már 422-nél járt a forint, a dollárral szemben 437 közelében, majd percek alatt komoly, 4 egység körüli forintugrás alakult ki. Ez nemcsak a forintnál történt, hanem a lengyel zlotynál is, és éppen ekkor szivárogtatta ki a Reuters, hogy a kínai nagy állami bankok külföldön is a jüan megtámogatását célzó intervencióra készülnek, amelynek hatására a jüan nagyot ugrott az elmúlt napok hanyatlása után. Elképzelhető tehát, hogy a kínai hír hatására a különféle kereskedési algoritmusok gyors pozíciózárásokat indítottak el a forint euróval, illetve dollárral szembeni relációjában is és ez okozta a hirtelen mozgást.