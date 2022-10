Ma megint az MNB lépéseire figyel a piac és a forint

Csütörtök reggel 422 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. Szerdán 426-nál is járt az euró-forint jegyzés, hajszálra a hétfői 426,3-as történelmi csúcstól, majd a nap második felében megjelentek az MNB új betéti eszközének eredményei, ami fordított a hangulaton. A jegybank ugyanis már az első aukción több mint 2000 milliárd forintnyi likviditást kötött le, vagyis elsőre talán meglepően erősnek bizonyul az új fegyver a likviditás kiszívásában. A jegybank ma egyhetes betéti tendert és egyhetes diszkont kötvény-aukciót is tart, melyeken elvileg lehetősége lesz a kamatot is megemelni, amennyiben szükségesnek tartja, bár ez komoly meglepetés lenne azok után, hogy a múlt héten lezárták a kamatemelési ciklust. Várhatóan ezeknek a tendereknek az eredménye lesz ma is hatással a forintra a nemzetközi hangulat mellett. A dollárral szemben most 426,3-nál járunk, míg az angol font 482,6 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulást mutat egyelőre a kora reggeli órákban. A feltörekvő piacon pedig a török líra minimális gyengüléssel, az orosz rubel viszont fél százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam kedden kishíján elérte ismét a paritást az amerikai deviza komoly gyengülése miatt, tegnap azonban újra lefelé indult a jegyzés. Csütörtök reggel ismét felfelé indult a jegyzés, 0,99 fölé emelkedett, ami 0,25%-os dollárgyengülést jelentett. A japán jen egyelőre minimális erősödésben van, míg az angol font stagnál.

