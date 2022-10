Itt az elemzés, ahol már megjelent a grafikonon az 500 forintos euró

A forint további gyengülését vetíti előre a technikai elemzés grafikonja, első körben a 440-es szint lehet elérhető az euróval szemben, később viszont akár az 500 körüli árfolyam is kirajzolódik – olvasható a Reuters technikai elemzésében.

A hírügynökség röviden összegzi, minek tudható be a forint utóbbi időszakban látott botladozása. Az egyik ok, hogy a jegybank kamatemelései lassítják a gazdaságot, miközben a jelenlegi forintgyengülési hullám közvetlen kiváltó oka éppen az volt, hogy az MNB két hete bejelentette a kamatemelések befejezését. Ez különösen annak fényében tűnik negatívnak, hogy a kedden megjelent adat szerint az infláció szeptemberben 15,6%-ról 20,1%-ra emelkedett. Ez pedig változatlan kamatszintek mellett jelentősen romló reálkamatot jelent.

A Reuters kiemeli, hogy a forint euróval szembeni gyengülését jó ideje támogatja a dollár-forint árfolyam emelkedése is azt követően, hogy a Fed bejelentette az eszközvásárlási program fokozatos leállítását.

A keddi árfolyammozgás alapján technikailag a következő fontos szint a 439,95-ös lehet a forint gyengülésében, vagyis

a grafikonon akár a 440-es euróárfolyam is elérhetőnek tűnik.

Hosszabb távon ennél is rosszabbul néz ki a grafikon, a 450 feletti szint is reálisnak látszik a forint zuhanásának folytatódása esetén, sőt akár a 496,15-ös, vagyis 500-hoz közeli árfolyamot is bele lehet látni a grafikonba.

