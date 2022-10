Jelentős erősödésbe kapcsolt a forint, 438 a dollár

A magyar kötvények árfolyamának esése (lásd a cikkfolyamban) mellett a nagyobb kötvénypiacok is szenvednek. Az amerikai tízéves hozam azonnal majdnem 20 bázispontot ugrott az inflációs adat hírére, és 4% fölé is felszúrt, de végül visszajött a szint alá, de az adatközlés utáni emelkedést nem tudta ledolgozni. A német kötvények hozama is nőtt, 20 bázispontos volt az azonnali emelkedés, most pedig 10 bázisponttal jár magasabban, mint az adatközlés előtt. A 10 éves német kötvény hozama 2,3% most.