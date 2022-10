Megjött a várva várt adat, rögtön új mélypontra püfölték a forintot

Megy tovább az EUR/HUF kurzusa, a jegyzések már a 431-es szint alatt is jártak.

Nagyon úgy tűnik, hogy a forint erősödése mögött most nemzetközi folyamatok állnak: az EUR/USD kurzusában is látható egy fordulat. Ez fellélegzést hozott a régiós devizák számára: a lengyel zloty is erősödött.

Feltehetően a hét meghatározó makrogazdasági adata előtt van egyfajta várakozás a piaci szereplőkben: fél 3-kor érkezik a rendkívül fontos amerikai inflációs adat.