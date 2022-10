Megállt a forint erősödése, 414-ig korrigált vissza az euró

Bár reggel még 410 közelébe is leszúrt az euró árfolyama, de ma egyelőre nem folytatódik forint erősödése. A kora délelőtti órákban már 413 felett is járt a kurzus, és most is 412 felett látjuk a jegyzéseket. Bár az előző napokhoz képest csökkent a volatilitás (az EURHUF kurzus a jegybank pénteki vészkamatemelése előtti két hétben 405-ről emelkedett 433 fölé, , majd innen három nap alatt csökkent nagyon gyorsan vissza 415 alá), azért most sem mondható kicsinek, hiszen gyakorlatilag egy óra alatt történt három egységnyi forintgyengülés.