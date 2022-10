Lassan a 410-et veheti célba a forint - Meddig van még erő benne?

A forint 413,5 körül járt csütörtök reggel az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a szerda esti szinthez képest. Virág Barnabás MNB-alelnök tegnap a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján arról beszélt, hogy a jegybank kész addig fenntartani a múlt héten megállapított 18%-os rövid kamatszintet, amíg a kockázati megítélésünk nem javul számottevően. Ez azért érdekes mert múlt pénteken az alelnök még arról beszélt, hogy reményei szerint néhány napig lesz szükség a megemelt kamatszintre. Egyelőre nem tudni, mikor változtathat az MNB, várhatóan ma is 18%-os kamat mellett hirdeti meg egynapos betéti tenderét. Jövő kedden aztán jön a Monetáris Tanács következő kamatdöntő ülése, a jegybank akkori lépései és kommunikációja lehet majd izgalmas a piac szempontjából is. A dollárral szemben most 422,6 körül járunk, míg az angol font 474,15 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdett reggel az euróval szemben. A feltörekvő piacon pedig a török líra egyelőre stagnál, az orosz rubel pedig 0,7%-os gyengülésben van a dollárral szemben.

Az amerikai deviza az euróval szemben egyelőre minimális gyengülést mutat, a 0,9784 körüli árfolyam 0,1 százalékkal magasabb a szerda estinél. A japán jen és az angol font egyelőre alig mozdult a dollár ellenében.

