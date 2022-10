Megrántották a forintot, 410 alatt az euró

A forint délutáni hirtelen erősödése a 408-as régióban megállt, pont ott, ahonnan 404-ig erősödött szeptember 27-én, amikor még csak annyit jelentett be az MNB, hogy a vártnál nagyobb, 125 bázispontos kamatemelést hajtott végre. Aztán rá egy órára akkor az is kiderült, hogy befejezte a kamatemelést a jegybank 13%-on, így már aznapra visszaesett 408-ig a forint az euróval szemben, majd onnan kezdődött el másnap a mélyrepülése a 430 feletti tartományba. Múlt pénteken aztán 500 bázispontos vészkamatemelést kellett bejelentenie az MNB-nek 18%-os egynapos betéti tender indítása mellett, illetve azt is bejelentette, hogy a devizatartalékból kezd devizát adni a nagyobb cégeknek (pl. MVM) energiabeszerzésre azért, hogy azt ne a devizapiacon kelljen megvenniük (ami forintgyengítő hatású). Ahogy azt tegnap a Portfolio konferenciáján bejelentette Virág Barnabás, a devizatartalékból való devizaadás a mai naptól indul el, így tehát ez is benne lehet a forint mai (igaz csak délután elindult) erősödésében.

Amennyiben technikai elemzés szemüvegén keresztül nézzük az EURHUF és az USDHUF grafikonját, azt látjuk, hogy a szeptember elejétől október közepéig tartó forintesési hullám 61,8%-os Fibonacci korrekciós szintjét (409,4) sikerült lefelé áttörnie az EURHUF-nak, így további tér nyílt meg a forinterősödéshez. A háború kitörésétől a szeptember közepi lokális EURHUF mélypontra húzott emelkedő trendvonal most 402 körül jár, ez lehet az az első komolyabb támasz szint, ami megállíthatja a forint menetelését. Ez tehát még kb. 6 egység.

Ugyanígy kb. 5-6 egységnyi további tér látszik a forinterősödésre az USDHUF árfolyamban, miután ott a 417 körüli erős támasz szint tört most le. A 410-es régió a berajzolt emelkedő trendcsatorna alsó szára, így tehát ebben a devizapárban ez lehet az az első komolyabb támasz, ami megállíthatja a forint menetelését:

Még a forint hullámszerű erősödése előtt állapította meg az ÁKK a mai napra vonatkozó referenciahozamokat, és amint látjuk: ma nem volt egységes a kép a hozamok változásának irányát tekintve a német állampapír hozamok emelkedése ellenére sem (ott a 10 éves Bund átmenetileg 2,45%-og emelkedett, amire 2011 nyara óta nem volt példa, a piacok készülnek az újabb 75 bp-os kamatemelésre az EKB-től a jövő héten).