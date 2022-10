Kiderültek a részletek: tényleg spekulánsok támadták meg a forintot, ezért kellett közbelépnie az MNB-nek?

Lassan két hete emelte váratlanul 18 százalékra az irányadó kamatot a jegybank, akkor részben a forint ellen felerősödő spekulációs nyomásra hivatkoztak. A legfrissebb adatok szerint főleg szeptember végén vettek fel sokan pozíciókat a magyar deviza ellen, a roham lecsillapodott mire az MNB közbelépett. Ugyanakkor a short pozíciók felvétele érezhetően szerepet játszott a forint szinte megállíthatatlan gyengülésében. Azóta már kijelenthető, hogy a lépések stabilizálták a forint árfolyamát, vagyis az már biztos, hogy átmeneti megnyugvást hoztak a piacra.

Spekulációs támadásra hivatkozott az MNB

Október 14-én jelentette be Virág Barnabás, az MNB elnöke, hogy a jegybank két fontos döntést hozott. Ezekkel célzottan a forint már-már megfékezhetetlen gyengülése ellen akartak fellépni. A jegybank szerint két fő tényező okozta a magyar deviza zuhanását, ezeket kellett kezelni:

Az egyre magasabb összegű energiaszámla kifizetése miatt magas devizaigény keletkezett a forintpiacon, vagyis a folyó fizetési mérleg hiánya nem csak "elméleti sérülékenységi" tényezőként nyomasztotta az árfolyamot, hanem közvetlenül is gyengítette a forintot. Felerősödött a forint elleni spekulatív pozíciók felvétele, vagyis egyre többen számítottak a magyar fizetőeszköz további gyengülésére és emiatt úgynevezett short pozíciókat vettek fel.

Ezek eredményeként gyengült erőteljesen a forint azt követően, hogy az MNB szeptember végén bejelentette a kamatemelések lezárását. Két hét alatt 405 környékéről 430 fölé ugrott az euró jegyzése, ezért kellett beavatkoznia a jegybanknak.

Említettük, hogy a két fő forintgyengítő hatást két célzott intézkedéssel igyekeztek megfékezni:

Az év végéig a devizatartalék terhére az MNB közvetlenül biztosítja a piaci szereplőknek az energiaszámla kiegyenlítéséhez szükséges devizát, akiknek így nem kell megjelenni forintkínálattal a devizapiacon. Bevezette a jegybank az egynapos betét gyorstenderét, amit korlátlanul bocsát rendelkezésre. Ezzel a 18 százalékra emelt kamat lett az irányadó.

Ezekkel egyrészt az energiaszükséglet miatti piaci devizaváltást iktatta ki a rendszerből az MNB, másrészt az irányadó kamat emelésével megdrágította a forint elleni short pozíciók felvételét. 18 százalékos kamat mellett ugyanis már nagyon drága, és így kockázatos üzlet a befektetőknek a magyar deviza további esésére spekulálni.

De tényleg volt spekulációs támadás?

A keddi kamatdöntés után megjelent a jegybank szokásos havi ábrakészlete, melyben a forint elleni spekulatív pozíciókról is találunk grafikont. Az alábbi ábrán az látszik, hogy valóban volt egy erőteljes forint elleni nyomás a külföldi befektetők oldaláról, az azonban inkább szeptember végére esett miután a Monetáris Tanács bejelentette a kamatemelések leállítását. Akkor július óta nem látott összegben vettek fel a forint elleni pozíciókat a nemzetközi befektetők.

Ugyanakkor az is látszik, hogy a spekulánsok támadása október közepére lecsengett, vagyis

MIRE AZ MNB FELLÉPETT ELLENE, ADDIGRA AKI AKART, MÁR JAVÁBAN A FORINT SHORTBAN ÜLT, TOVÁBBI ERŐTELJES (FORINTGYENGÍTŐ) POZÍCIÓFELVÉTELEK MÁR NEM VOLTAK.

A grafikonon az is látszik, hogy a jegybank lépése után a külföldi szereplők egy része valóban ellentétes, forint melletti pozíciót vett fel, vélhetően lezárták a korábbi shortokat. Ugyanakkor ennek mértéke messze nem volt akkora, mint a korábbi forint elleni spekuláció, vagyis lehetnek olyanok, akik a kamatemelés ellenére is a forint gyengülésére számítanak. Erre utal a jegybank másik grafikonja is, mely szerint a forint elleni összesített külföldi pozíciók állománya egy hónap alatt 970 milliárd forintról 1270 milliárdra emelkedett.

Ennek az egyik olvasata, hogy a spekulánsok egy részét a 18 százalékos irányadó kamat sem riasztotta el, kitartanak a forint elleni ügyleteik mellett, ami arra utalhat, hogy számítanak még a magyar deviza gyengülésére. Másrészt viszont, ha még mindig ennyien shortolják a forintot, akkor az jó hír is a magyar deviza szempontjából, hiszen innen nehezen tud emelkedni a pozíciók állománya. Márpedig a forint gyengülését a pozícionáltság oldaláról az tudná kiváltani, ha megint egyre többen fogadnának ellene. Ha pedig még van olyan short-állomány, ami a hangulat javulásával csökkenni tud, az automatikusan a forint további gyengülését eredményezheti.

Az elemzők is egyre jobban bíznak a forintban

A forint árfolyamának alakulása arra utal, hogy a jegybank nem sokkal a szakadék előtt rántotta félre a kormányt és mentette meg a magyar devizát a további zuhanástól. Az utóbbi hetekben az elemzők többségének az a véleménye, hogy a két meghozott intézkedés elegendő lehet a forint erősítésére, egyelőre a piac is ezt támasztja alá.

A Morgan Stanley szakemberei például mostanra a zloty-forint árfolyam shortolását javasolják ügyfeleiknek, vagyis a magyar deviza felülteljesítésére számítanak egyik legfontosabb régiós versenytársával szemben. Ezt arra alapozzák, hogy az MNB is kiemelte, hogy a gázárak csökkenése miatt kedvezőbb lehet a folyó fizetési mérleg egyenlege a vártnál, ráadásul azt gondolják, hogy van politikai akarat a megállapodásra a kormány részéről az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról.

Az amerikai befektetési bank elemzése szerint a jelenleg 85,5-ös szintről akár 82,3-ig is eshet a zloty-forint jegyzés, legalábbis azt a célárfolyamot jelölték meg.

Vagyis egyelőre minden abba az irányba mutat, hogy akár tartósabb forinterősödés is kibontakozhat. A legnagyobb kockázat ebben az uniós források sorsa, hiszen a jegybank azzal, hogy átvette az energiaszámla kiegyenlítését, egyben a devizatartalék csökkenését is felvállalta abban a reményben, hogy lesz megegyezés Brüsszelben és a befolyó pénzből majd visszatölthetik a tartalékot.

Ebben a kockázat az, hogy ha nem lesz megállapodás, akkor 2023 elején a jegybank ott fog állni még alacsonyabb devizatartalékkal, miközben a gázbeszerzésre továbbra is devizát kell biztosítania.

Emellett is vannak persze kockázatok, a világpiaci földgázárak például bármikor újra felfelé indulhatnak akár a háború hírek hatására, az pedig ismét növelné a magyar energiaszámlát. Emellett továbbra sem jelenthető ki, hogy Európa gazdasága gond nélkül túléli a telet a jelenlegi gáztartalékokkal, a legtöbben most enyhe időjárásért is fohászkodnak.

Összességében az látszik, hogy ha a kedvező forgatókönyv valósul meg (alacsony gázárak, uniós megállapodás stb.), akkor akár további tér is lehet a forint erősödésére, azonban az utóbbi hetek nagy volatilitása után nehéz bármit is készpénznek venni jelenleg. Rövidtávon most leginkább az utóbbi hetek erősödésének megtartása, az árfolyam stabilizálódása lenne fontos.

