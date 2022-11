Hirtelen rákapcsolt a forint - Már 403-nál az euró

Gyengüléssel kezdett péntek reggel a forint az euróval szemben, a 406,8 körüli árfolyam 0,3%-kal volt magasabb a tegnap estinél. Egyelőre különösebb hír nem látszik a magyar deviza mozgása mögött, de ezt az utóbbi napokban lassan már megszokhattuk, hogy első ránézésre indokolatlanul mozdul nagyobbat egyik vagy másik irányba a forint. Tegnap például az erősödést volt nehéz indokolni a dollár szárnyalása mellett. Egyelőre úgy tűnik, hogy ahogy a hosszú hétvégén, most is a 405,5 körüli szint fogta meg a forint erősödését, innen már további erős lökésre lenne szüksége ahhoz, hogy esetleg a 400-as lélektani szintet is átvigye a jegyzés. Arra egyébként szeptember második fele óta nem volt példa, hogy 400 alá süllyedjen az euró árfolyama, egyelőre nagyobb az esély arra, hogy most sem történik meg. A befektetők ma elsősorban az amerikai munkaerőpiaci adatokra figyelnek, melyek a devizapiacra is hatással lehetnek. A dollárral szemben most 416 körül járunk, míg az angol font 466,8 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra stagnált, az orosz rubel pedig 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben.

Említettük már az amerikai deviza tegnapi erősödését, ami elvileg rossz hír a forint szempontjából, mégis erősödni tudott rá. Ma reggel egyelőre korrekció látszik, a 0,977 körüli árfolyam 0,3 százalékkal magasabb a csütörtök estinél. Közben a japán jen 0,3 százalékkal, az angol font pedig fél százalékkal erősödött a dollár ellenében.

Címlapkép: Getty Images