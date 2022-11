Lassan a világ negyven éves rémálma éled újra – Szinte mindenkinek fáj már a dollár ereje

Beke Károly 2022. november 07. 17:15

1985. szeptember 22-én gazdaságtörténeti pillanat volt a New York-i Plaza Hotelben: a francia, a német, a japán, a brit és az amerikai pénzügyminiszter aláírta azt az egyezményt, mely a dollár túlzott erősödését volt hivatott megfékezni. Egyre többen gondolják úgy, hogy valami hasonló esemény küszöbén vagyunk most is, előbb-utóbb a világnak összehangoltan kell fellépnie a dollár erősödése ellen. Az amerikai deviza szárnyalása ugyanis szinte mindenkinek fáj, kivéve talán Amerikát egyelőre. Márpedig amíg a Fedet nem zavarja az árfolyam, addig nincs esély a Plaza-megállapodás 2.0-ra, hiszen elsősorban ők kellenének a dollár megfékezéséhez.