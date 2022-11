Nagy falat volt a 400-as szint a forintnak – Nekifuthat még újra?

Az elmúlt napokban megtorpant a forint erősödése, így csak benézett 400 alá az euróval szembeni jegyzés, nem tudott ott maradni. Most inkább felfelé próbálkozik az euró-forint, bár nem mondható jelentősnek a forint gyengülése. Ma elsősorban az amerikai inflációs adatra figyelhetnek a befektetők, mely a dollár árfolyamán keresztül a forintra is hatással lehet.

Csütörtök reggel 402,7 körül járt az euróval szemben a forint, ez minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a magyar devizával szemben. Az utóbbi napokban megtorpanni látszik a forint erősödése, tegnap is inkább a gyengülés felé mozdult miután a vártnál kicsivel magasabb októberi inflációs adat jelent meg. A jelek szerint ahhoz további erőre, illetve friss hírekre lenne szükség, hogy a 400-as szintet meggyőzően át tudja törni a forint, egyelőre nem látszanak ilyen kedvező hírek. Ma elsősorban az amerikai inflációs adatra figyelhetnek a befektetők, mely a dolláron keresztül közvetetten a forint árfolyamára is hatással lehet. Most egyébként az amerikai devizával szemben 401,7-nél járunk, míg az angol font 457,4 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot az euró ellenében. Közben a feltörekvő piacon a török líra minimális gyengülésben van a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,3%-ot veszített.

A dollár egyelőre mérsékelt gyengüléssel kezdi a napot, továbbra is kicsivel paritás felett jár az euróval szembeni jegyzés. Ahogy említettük, magyar idő szerint délután érkezik az októberi inflációs adat, elsősorban az lehet majd hatással az árfolyamra. A japán jen 0,15%-os, az angol font pedig 0,3%-os erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben.

