Ide-oda rángatják a forintot, miközben óriási hangulatjavulás van világszerte

Ritkán látunk akkora elmozdulást mostanában makroadatra, mint ami tegnap bekövetkezett a világ legnagyobb forgalmú devizapárjában, az euró/dollárban. Az amerikai inflációs adat előtt még 0,995-ig visszasüllyedt az árfolyam, azaz erősödött a dollár, majd a váratlanul alacsony adatra zuhanni kezdett a dollár, és ez azóta is tart, újabb és újabb hullámokban egyre mélyebbre ütik, így az árfolyam ma reggel már az 1,025-ös szintet közelíti.

Mindez azt jelent, hogy a csökkenő trend megfordulásával és a 100 napos mozgóátlag fölé ugrással nagy lendülettel emelkedik az euró/dollár és a következő nagyon erős ellenállás az 1,035-ös szint körül azonosítható.

A dollár beszakadása, a kockázati étvágy hirtelen felerősödése kezdetben a forintot az euróval szemben is erősítette tegnap délután: a jegyzések átmenetileg 398-ig estek, de a délután második felében és este visszaütötték a forintot és azóta is a kerek 400-as szint felett jár a kereskedés. Amint jeleztük: ebben szerepe lehet annak a piaci óvatosságnak is, hogy a német kormánypártok által átnyomott parlamenti határozat jelentősen kihathat a magyar EU-pénzek brüsszeli folyósításának tempójára jövőre.

A forint euróval szembeni árfolyama technikailag most azt a képet mutatja, hogy az emelkedő trend letörésével jelentős forinterősödés történt, és lenne még tér a további erősödésre akár a 392-393-as régióba, de elakadt a forinterősödés a 400-as szint körül.

A dollár hanyatlása miatt persze vele szemben a forint is jócskán erőre kapott: a jegyzések tegnap 12 egységgel szakadtak az adatközlés után a 392-es tartományba és azóta is itt jár a kereskedés.

A dollár/forint technikai képe is azt jelzi, hogy lehet még tér a forint további erősödése felé, akár a 380 körüli régióba is, amihez egyrészt az kell, hogy a dollár is tovább essen és esetleg a forint az euróval szemben is erőre kapjon.

Címlapkép forrása: Getty Images