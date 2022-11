Megint gyengülésnek indult a forint, 410 felett az euró

Szerda reggel 407,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,8 százalékos erősödést jelentett kedd estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Tegnap este a lengyel rakétabecsapódás alaposan ráijesztett a forintra is, hiszen hirtelen 415 közelébe ugrott az euró árfolyama a háború eszkalálódása miatti félelem hatására. Reggelre azonban megnyugodott a nemzetközi hangulat, most mindenki abban bízik, hogy sikerülhet elkerülni a legrosszabb forgatókönyveket. Ez pedig a forintra is kedvező hatással van, majdnem a kedd délutáni szintig kapaszkodott vissza ledolgozva az esti esését. A dollárral szemben most 392,3 körül járunk.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,2 százalékos erősödéssel kezdte a napot, míg a cseh korona egyelőre stagnál az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra szintén alig mozdult a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,7 százalékos erősödésben van.

A dollárban kedd este volt egy kis erősödési hullám miután a befektetők az ijedség miatt a biztos menedéket kezdték keresni. Ez azonban ugyanúgy nem tartott sokáig, ahogy a forint gyengülése sem, szerda reggel 1,0388-nál járt az euró-dollár jegyzés, ami 0,3%-kal magasabb a tegnap estinél, vagyis gyakorlatilag visszatért ugyanoda, ahol a rakétabecsapódás előtt volt. A japán jen közben 0,4 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images