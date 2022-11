Nagy hajrában van a forint a hét végén

Az elmúlt napokban stabilizálódott az 1,04 körüli szinten a világ legfontosabb devizapárja, az euró/dollár, ami nem véletlen, mert a megelőző napok nagy menetelése után lényegében elakadt az árfolyam a 200 napos mozgóátlagnál.

A paritás felett stabilizálódó euró/dollár elvileg kedvező lenne a feltörekvő piaci devizák között a forintnak is, mert a dollár gyengülését jelzi, de mégsem ezt látjuk az elmúlt napokban a forint euróval szembeni árfolyamában. Ebben az ukrajnai fejlemények mellett az EU-pénzek folyósításával kapcsolatos kilátások dominánsak most. Tegnap 6 egységnyi azonnali forintesést váltott ki az, hogy az EP illetékes képviselői kimondták: nem elégséges a magyar kormány által tett 17 féle korrupcióellenes és közbeszerzési vállalás ahhoz, hogy az Európai Bizottság nyugodt szívvel törölje a 7,5 milliárd eurónyi felfüggesztési javaslatát a Tanács felé, így lényegében valamekkora felzárkóztatási forrásunk felfüggesztése nagy esélyű forgatókönyv. Ezzel együtt biztató hír, hogy a helyreállítási programunk brüsszeli elfogadása is abszolút benne van a pakliban, a legfrissebb információk szerint november 30-án történhet ez meg a Bizottság részéről és december 6-án a Tanács részéről.

Mindezen fejlemények után ma reggel a forint 411 felettről erősödni kezdett az euróval szemben, de ez 410-nél elakadt, majd éles fordulattal visszaugrott az árfolyam 412 fölé.

Tegnap átmenetileg 416 közelében is járt az árfolyam, azaz annak a kereskedési sávnak a tetején, ahol korábban sokat járt az árfolyam és amit be is rajzoltunk az alábbi grafikonon vízszintes piros vonallal. Most arra kell figyelni, hogy ezen 416-os szint fölé megy-e az árfolyam, mert ha igen, akkor az kinyitja a teret a 434-es korábbi történelmi EURHUF csúcs felé.

A dollár 1,04 körüli stabilizálódása, tehát a dollár gyengélkedése abszolút látszik a dollár/forint jegyzéseken, de ha a forint az euróval szemben is tudott volna erősödni, akkor még mélyebbre tudott volna süllyedni a dollár/forint is, akár a 380 körüli tartományba, ahol a 200 napos mozgóátlag jár. ma reggel a kereskedés 396,5 körül hullámzik.

