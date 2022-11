Erősödésnek indult a forint

Kedd reggel 409,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi hetekben az árfolyam beállt a 400-410-es sávba, onnan nem nagyon tud kimozdulni a forint. A következő időszakban elsősorban az uniós forrásokkal kapcsolatos információk változtathatnak ezen, ha végre tényleges hírek érkeznek arról, hogy lesz-e megállapodás, az kimozdíthatja valamelyik irányba a forintot. Ma ismét összeül a Monetáris Tanács, ami alapesetben izgalmas döntés lenne, azonban a jelenlegi helyzetben már több mint egy hónapja az egynapos betéti ráta az irányadó, ami október közepe óta változatlanul 18%-on áll. Elsősorban a jegybank közleményére és az esetleges délutáni sajtótájékoztatóra lehet érdemes figyelni, ott elhangozhatnak új információk arról, meddig tart a jelenlegi hibrid rendszer, amelyben az MNB naponta dönt az irányadó kamatról. Emellett továbbra is érdemes figyelni a nemzetközi híreket, most éppen a kínai lezárások miatt ismét romlott kicsit a kockázatvállalási kedv, ami a dollár erősödésében csapódott le tegnap. Az uniós forrásokkal kapcsolatban inkább pozitív hírek érkeztek, hétfő este Didier Reynders uniós biztos is elismerte, hogy a magyar kormány vállalásai elegendők lehetnek, ha azokat maradéktalanul megvalósítják a gyakorlatban is. Az uniós pénzügyminiszterek december 6-án veszik napirendre a magyar helyreállítási program szavazását, így elméletben az év végéig megszülethet az alku. A dollárral szemben most 399,15 körül járunk, míg az angol font 472,2-nél jár.

A magyar deviza legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is alig mozdult.

Említettük már a dollár tegnapi erősödését, az amerikai deviza a kockázatkerülésből profitált menekülőeszközként. Ma reggel 1,026 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,2%-os korrekciót, vagyis dollárgyengülést jelent egyelőre. A japán jen közben szintén 0,2%-ot erősödött a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

Címlapkép: Getty Images