Rákapcsolt hirtelen a forint

Péntek reggel 412,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre 0,2%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap 415 közelében is járt az euró jegyzése, egyelőre az uniós források sorsa miatt aggódnak a befektetők. A hírek szerint az Európai Bizottság továbbra is jelentős felfüggesztést javasol a magyar uniós források esetében, ez pedig finanszírozási szempontból kihívást jelenthet. Várhatóan a következő egy hétben még a brüsszeli tárgyalások uralják majd a piacot, így a forint esetében is maradhatnak a szokásosnál nagyobb kilengések. Emellett persze a nemzetközi hangulatra és a háborús hírekre is érdemes lesz figyelni. A dollárral szemben most 396,3 körül járunk, míg az angol font 479,7 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot, egyelőre csendesen indul a nap a régióban. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult, míg az orosz rubel minimális, 0,1 százalékos gyengülést mutat a dollárral szemben.

Az amerikai deviza nehezen tud újra erősödésbe lendülni, változatlanul 1,04 felett jár az euróval szembeni árfolyama. Ez egyelőre hajszálra megegyezik a csütörtök esti jegyzéssel. A japán jen és az angol font minimális erősödésben van a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images