Jövőre magára találhat a forint, de addig lesznek még nehéz pillanatai

Jelentősen erősödött a forint az utóbbi hetekben, talán már indokolatlanul sokat is, ezért rövidtávon korrekció jöhet az árfolyamban – olvasható a Societé Generale (SocGen) friss elemzésében. Ugyanakkor a francia bank szerint 2023-ban az infláció csökkenésével a forint is lassú erősödésnek indulhat, egy év múlva jó eséllyel 400 körül lesz az euró árfolyama.

Emelkedő infláció, uniós források: maradtak még kockázatok

A várhatóan tovább erősödő infláció és az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságok miatt rövidtávon korrekció jöhet a forint árfolyamában az utóbbi hetek erősödése után – olvasható a SocGen friss elemzésében. A következő időszakban ez lehet a két legfontosabb kockázat, amiknek még el kell tűnnük ahhoz, hogy a forint erősödhessen.

A monetáris politika oldaláról az MNB októberi jelentős, 500 bázispontos kamatemelése után egyre inkább a lazítás felé mutatnak a piaci várakozások. Sokan azt gondolták, hogy november elején, amikor a feltörekvő piacokon javult a hangulat, az MNB is kamatot fog vágni csökkentve a különbséget az irányadó ráta és az alapkamat között, azonban ez nem történt meg. A jegybank legfrissebb kommunikációja szerint addig nem is várható változás a 18%-os irányadó kamatban, amíg nem látnak tartós és folyamatos javulást a kockázati étvágyban – írta az elemzésben Marek Drimal, a SocGen régiós szakembere.

Az elemző szerint egy ideig nem is fog kamatot vágni az MNB, az óvatosság jegyében 2023 első negyedévének végéig fenntarthatja a 18 százalékos irányadó rátát. Ennek oka, hogy a Fed kamatemelése várhatóan még folytatódik az év elején is, a magyar infláció február-március előtt nem fog tetőzni, illetve bizonytalan az uniós források sorsa továbbra is.

Összességében azt gondoljuk, hogy a kockázati megítélés nem javul majd eléggé ahhoz, hogy az MNB lazítson 2023 első negyedévének vége előtt

- emelte ki Drimal.

Ezt követően szerinte fokozatosan csökkenhet az irányadó kamat a 13%-os alapkamat felé, utóbbiban nem várnak csökkenést 2023 végéig sem. Ha pedig a forint ismét nyomás alá kerül, akkor akár további emelés is jöhet az irányadó kamatban a SocGen szerint.

Rövidtávon az elemzők szerint az sem zárható ki, hogy a szeptember végén-október elején látott 430-as szint környékére gyengül vissza a forint az euróval szemben, ott viszont jó beszállópont lehet a befektetőknek a régiós devizákkal szemben, vagyis egy ilyen helyzetben érdemes lehet a forintot megvenni.

Jövőre jöhet el a forint ideje

Ha a fenti tényezők gyengülnek, akkor 2023-ban az infláció fokozatos mérséklődésével a forint is magára találhat, vagy legalábbis sokkal kedvezőbbé válhatnak a kilátásai. Egy év múlva 400-as euró-forint árfolyamra számítanak a francia bank szakemberei.

Jövőre egyrészt az infláció tetőzése támogathatja a forintot, másrészt a SocGen arra számít, hogy az euró-dollár jegyzés is feljebb kerül, illetve a gazdaság lassulása miatt csökken majd a folyó fizetési mérleg hiánya.

A bank elemzői szerint a kötvénypiac most túlságosan korai kamatcsökkentést áraz már, ezért 2023 első hónapjaiban még emelkedhetnek a hozamok, amikor a befektetők realizálják, hogy nem fog egyhamar lazítani az MNB az irányadó kamaton. Az infláció pedig valamikor február és április között tetőzhet a SocGen szerint 24% környékén.

Persze ezen az alapforgatókönyvön túl például az uniós források tartós elmaradása még okozhat problémákat. A hitelminősítők egy része már figyelmeztetett arra, hogy a brüsszeli pénzek tartós akadozása negatív lehet a magyar adósbesorolás szempontjából. Az pedig a forint szempontjából is negatív forgatókönyv lenne.

Címlapkép: Getty Images