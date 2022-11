Izgalmakat hozott az este a dollárpiacon

Navracsics Tibor és Gulyás Gergely miniszterek megtartották a kormányinfót, amelynek témája a magyar EU-s forrásokat érintő felfüggesztés volt. A sajtótájékoztatón a kormány alapvetően pozitívan értékelte a tárgyalások kimenetelét, de az is látszott, hogy összességében még mindig sok a bizonytalanság - Navracsics Tibor például sokszor hangsúlyozta a sajtótájékoztatón, hogy még a Tanácsnak is döntenie kell a megállapodásról, és alá is kell azt írni. Ha ez megtörténik, akkor a kormány úgy számol, hogy az év második felében jönnek a források. Emellett a partnerségi megállapodás elfogadása esetén már januártól sor kerülhet a 20%-os pedagógus-béremelésre, és elindulhatnak a beruházások is.