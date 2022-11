Javuló nemzetközi hangulatban is gyengül a forint szerdán

A múlt hét nagy kilengései után ezen a héten eddig viszonylag stabil volt a forint árfolyama és 405 és 410 között, és szerda reggel is ebben a tartományban kezdi a napot a magyar deviza, kis gyengüléssel az euróval szemben.

A múlt héten a magyar EU-s forrásokkal kapcsolatos huzavona mozgatta a forintot, a nagy kilengések után ezen a héten eddig viszonylagos nyugalmat látunk 405 és 410 között. Ma a forint majdnem 408-ig szúrt fel, jelenleg már 407 alá erősödött vissza. Most 406 forint 80 fillért kell adni egy euróért, 0,1%-kal többet, mint tegnap.

A dollár tovább gyengül az euróval szemben, csak ma 0,3%-ot gyengült, a jegyzés 1,03 fölé került. A dollár gyengülése egybecseng a piaci várakozásának megváltozásával, mely szerint az amerikai infláció tetőzése megvolt, a Fed kamatemelése pedig hamarosan véget ér.

Ha ebben a várakozásban újabb fordulat áll be, akkor az komoly ütést vihet be ismét a feltörekvő devizáknak, így például a forintnak, amely a felemás, de inkább negatív EU-s hírek (a Bizottság fenntartja a magyar források egy részének felfüggesztését) miatt nem tudott érdemben profitálni a kedvező nemzetközi hangulatból. Na nem a gyengülő dollárral szemben, az amerikai devizához képest ma is erősödik a forint.

A zloty például erősödni tudott az euróval szemben az előző hónapban, ma is erősödik: igaz, nagyon kicsi, 0,1%-os az elmozdulás az euróhoz képest.

A mai nap fontos lesz a piaci hangulat szempontjából, ma érkezik ugyanis az eurózóna inflációs adata novemberből, amely alapvetően kihathat a piaci hangulatra. Ezen kívül az amerikai munkanélküliségi adatok is jócskán befolyásolhatják a kereskedést.

