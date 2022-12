415 volt ma is ma az euró, most épp megnyugodott a forint

Kedden 415 felett is járt az euró jegyzése, a kora délutáni 414,6 körüli árfolyam 0,2%-os forintgyengülést jelent hétfő estéhez képest. Ezzel technikailag is fontos szintet támad az árfolyam, hiszen október közepe óta a 405-415-ös sáv jelölte ki a forint mozgását, most innen próbál kitörni felfelé a jegyzés.

Közben a régióban a lengyel zloty 0,3%-os erősödésben van, a dollár pedig 0,4%-kal gyengül az euróval szemben, vagyis megint feltűnő a magyar deviza alulteljesítése. Ennek több oka is lehet: