A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a kialakult ritkaföldfém őrületről volt szó: arról, hogy miért került fókuszba most a jövő iparágainak fontos alapanyaga, és hogyan lehet ezt lekereskedni befektetőként. A témában Mohos Kristóf, a Portfolio Részvény rovatának elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében arról volt szó, hogyan történhet meg, hogy miközben az átlagbér évről évre növekedik az országban, a munkavállalók egyharmadának reálértéken csökken a fizetése. A témában Hornyák József, a Portfolio makrogazdasági elemzője volt a vendégünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Ritkaföldfémek – (01:30)
  • Bérek – (14:52)

