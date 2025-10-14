A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Ritkaföldfémek – (01:30)
- Bérek – (14:52)
