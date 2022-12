Ez egyre csúnyább: mélyrepülésben a forint

Már a várt feletti magyar inflációs adat előtt is szenvedett reggel a forint, aztán a kiábrándító képet mutató adatra , a gigantikus külkereskedelmi mérleg hiányra, az éjjeli rendkívüli különadó-emelés befektetői bizalmat rontó hatására, továbbá a brüsszeli huzavona újabb fejleményeire együtt még tovább ütötték a magyar fizetőeszközt és kora délutánra 418-as eurónál csaknem kéthavi mélypontra bukott. Közben az üzemanyagár-stop elengedése és a várt feletti infláció miatt elszálltak a magyar állam forrásbevonási költségei, ami az államháztartás egyébként is nyomasztó helyzetét tovább nehezítheti. Ezek szintén hozzájárulhattak a forint eséséhez, akárcsak a 150 euró fölé ugró tőzsdei gázár, hiszen az az energiaköltségeket még tovább fokozhatja. Ezek mellett egy technikai hatás is fokozhatta a forint esését, hiszen az árfolyam kiesett az elmúlt hetekre jellemző kereskedési sávból is.