Itt a válasz, miért esett szinte megállíthatatlanul a forint – 2023 a magyar deviza éve lehet?

Sok oka volt annak, hogy az utóbbi másfél évben nem csak a forint, hanem a feltörekvő devizák többsége is komolyabb gyengülő pályán volt. Ugyanakkor könnyű lenne mindig a nemzetközi környezetet és a háborút hibáztatni ezért, az ING Bank friss elemzése éppen arra világított rá, hogy nagyobb szerepük volt a helyi tényezőknek, vagyis esetünkben a magyar fundamentumoknak és a befektetői megítélésünknek. De mi várhat ennek alapján a forintra 2023-ban? Ebben már megosztottak az elemzők, elsősorban az uniós források sorsának alakulása miatt.

Erős dollár, globális kockázatkerülés?

Az elmúlt hónapokban több olyan Magyarországon kívül álló tényező is mozgatta a forint árfolyamát, melyekre nincs ráhatásunk:

A dollár erősödése, ami hagyományosan rossz hír a feltörekvő devizák számára.

A szomszédban zajló orosz-ukrán háború, mely kiemelten sújtja a régiónkat, hiszen sokkal óvatosabbak lettek a befektetők.

Az emelkedő nemzetközi kamatkörnyezet, ami szintén a sérülékeny, eladósodott országoknak tesz keresztbe.

Túl könnyű lenne azonban csak ezekre fogni a forint gyengélkedését, hiszen a magyar deviza még a régiós versenytársakkal összevetve is sokat esett. Az utóbbi egy évben a magyar deviza az euróval szemben több mint 12 százalékkal értékelődött le, miközben a lengyel zloty 2,2 százalékot veszített, a cseh korona pedig még majdnem 4,5%-kal erősödni is tudott. Vagyis még a legközelebbi referenciának tekintett zloty ellenében is 10 százalékos volt a forint leértékelődése, miközben a fenti nemzetközi hatások egyformán érintik a kelet-közép-európai devizákat.

Az ING Bank grafikonján az is látszik, hogy a dollárindexszel szemben sokáig együtt mozogtak a régiós fizetőeszközök, majd nagyjából a háború kitörésekor, idén tavasszal indult el egy komolyabb szétválás, ami a forintot aluteljesítővé tette.

Ez pedig ismét megerősíti egyrészt azt, hogy a magyar deviza úgynevezett magas bétájú a piacon, vagyis erősen leköveti a dollár mozgását ellentétes irányban. Egyértelműen látszik, hogy márciusban a háború kitörése után közvetlenül még együtt gyengültek a régiós devizák, majd a forint „gyenge maradt”, miközben a zloty és a korona szép lassan magára talált.

Mégiscsak vannak magyar sajátosságok?

A fentiek után érdemes lehet keresni annak az okát, miért ennyire lemaradó a forint a régióban. Erre keresi a választ az ING Bank friss elemzése is, melyben kiemelik, hogy

rövidtávon a globális tényezők meg tudják rángatni az árfolyamokat, középtávon azonban továbbra is érvényesülnek az egyes országok fundamentális és sérülékenységi különbségei.

A bank szakemberei a koronavírus-járvány kitörése óta eltelt két és fél évet vizsgálták, a 2020 márciusa óta eltelt idő már nyugodtan nevezhető középtávnak, vagyis a napi árfolyamingadozás már nem igazán látszik rajta. Ebben az időszakban a forint 23%-kal gyengült a dollárral szemben, miközben a zloty 13%-kal, a román lej pedig mindössze 8 százalékkal értékelődött le, a cseh korona pedig még egy százalékos erősödést is mutatott.

A koronavírus-járvány előtt nem volt példa ilyen széttartásra, az azt megelőző két évben nagyjából hasonló, 13-17%-os gyengülést produkáltak az érintett devizák. Ez is arra utal, hogy nem egyszerű technikai okok állnak a gyengülés mögött, hanem fundamentális, országspecifikus gyökere van.

Az ING megpróbálta a régiós devizamozgások hátterét számszerűsíteni, három tényezőt azonosítottak: globális, regionális és lokális hatásokat. Ezek közül a globális és a regionális elvileg hasonlóan érintette az egyes devizákat. Az elemzés szerint a heti árfolyammozgások legalább kétharmadát a globális tényezők okozták, ez az arány a forint esetében volt a legkisebb, 64,4%.

Ebből következően a másik két tényező hatása nálunk a legmagasabb, feltűnő, hogy a lokális tényező nálunk 13,7%-ban játszott szerepet az árfolyam alakulásában, miközben például Lengyelországban ez csak 5,6% volt.

Ha nem a heti elmozdulásokat nézzük, hanem az utóbbi két és fél évet egészében, akkor még feltűnőbb a lokális tényezők szerepe a forint gyengülésében:

Az ING becslései szerint ebben a vizsgált időszakban a globális tényezők 6-10%-ot magyaráztak az egyes devizák gyengüléséből, ez gyakorlatilag a dollár euróval szembeni erősödésének eredménye volt, míg a regionális hatások 1-2%-ot tettek ki. A fennmaradó rész (a forint esetében 13%) volt a helyi hatás az árfolyamban. A grafikonon látszik, hogy a lengyel és a román devizák esetében ez 1-2% volt, a cseh koronánál pedig még jelentős erősödést is okozott, ami ellensúlyozta a külső tényezőket.

Melyek Magyarország fő sérülékenységei?

A fenti bontás arra világít rá, hogy az utóbbi időszakban egyre nagyobb lett az egyes gazdaságok fundamentumainak hatása az árfolyamban, a mostanihoz hasonló bizonytalan években a befektetők egyre erősebben támaszkodnak ezekre az adatokra, statisztikákra.

Ez magyarázza nagyrészt a forint gyengélkedését: magas az államadósság és a nettó külső adósság, miközben a költségvetés és a folyó fizetési mérleg egyaránt jelentős hiányt mutat. Ezek pedig középtávon megkérdőjelezik a jelenlegi adóssáspálya fenntarthatóságát, különösen emelkedő nemzetközi kamatkörnyezetben.

Ráadásul az ING Bank szakemberei szerint vannak arra utaló jelek, hogy a magyar inflációs várakozások egyre kevésbé horgonyzottak, így egy fennmaradó inflációs nyomás esetén leértékelődő devizára van szükség, hogy ne romoljon az ország versenyképessége.

Az elemzők pontokba szedve összefoglalták a magyar specifikus tényezőket:

A régióban nálunk a legmagasabb az energiaimport aránya a teljes fogyasztáson belül, így az energiaárak elszállása érzékenyen érinti a folyó fizetési mérleg egyenlegét. A koronavírus előtt a havi energiaszámla mintegy félmilliárd euró volt, ez idén augusztusban már 1,7 milliárd euróra ugrott, ez pedig folyamatosan nyomást helyez a forintra. A jegybank mérlegének felduzzasztása, a komplex monetáris politikai eszköztár és a gyakori változtatások rontják a monetáris transzmissziót. A választások előtti költekezés pedig csak újabb lökést adott az inflációnak, ami a legmagasabb a régióban. A kormány egyensúlyozása az Európai Unió és Oroszország között szintén rontja a befektetők képét Magyarországgal kapcsolatban. Az uniós források utóbbi fél évben felerősödött bizonytalansága is hatással van a forint árfolyamára. A források egy részének elmaradása Damoklész kardjaként lebeg a magyar finanszírozási kilátások felett, ez pedig növeli a magyar eszközök kockázati felárát.

2023-ban jöhet el a forint ideje?

Az ING szerint rövidtávon nem a monetáris politikai aktualitások mozgatják majd a forintot, sokkal inkább az Európai Bizottság és a magyar kormány jogállamisággal kapcsolatos vitája lehet meghatározó. Az elemzők továbbra is arra számítanak, hogy a tárgyalások kimenetele magyar szempontból pozitív lesz, ami

felébresztheti a forint rejtett potenciálját.

Ugyanakkor a tárgyalások sikere már nagyrészt be van árazva a bank szerint, az utóbbi hetekben a forinttal kapcsolatos pozicionáltság is sokat javult, vagyis egyre kevesebben fogadnak a magyar deviza további gyengülésére. Éppen ezért nem kell szerintük nagy ugrásra számítani az esetleges kedvező hírek hatására, inkább egy fokozatos forinterősödés bontakozhat ki a következő hónapokban.

Ez a fokozatos javulás pedig azt jelentheti, hogy 2023-ban 380 környékére is visszakapaszkodhat a forint az euróval szemben.

Jövőre az ING szerint Lengyelország kerülhet a piac fókuszába, egyrészt a folytatódó uniós viták miatt, másrészt pedig az őszi parlamenti választások közeledtével. Vagyis miközben nálunk a kockázatok nagy része kiárazódhat, a monetáris politika is kiszámíthatóbbá válhet, a lengyeleknél épp most fokozódnak majd a kockázatok. Így a bank ügyfeleinek a zloty-forint árfolyam shortolását javasolja, vagyis szerintük most érdemes arra tenni, hogy a magyar deviza erősödik majd egyik legfontosabb régiós versenytársával szemben.

Persze nem mindenki ennyire optimista a forint kilátásait illetően. A Societé Generale is inkább erősödést vár a magyar devizától 2023-ban, de nem annyira meredeken, mint az ING. Szerintük egy év múlva a 400-as lélektani határt támadhatja a forint az euróval szemben. Még kevésbé optimista az Unicredit, mely egy év múlva 425-ös euró-forint árfolyamot vár, vagyis szerintük további gyengülés és fennmaradó feszültség jellemezheti a magyar devizát.

A felemás prognózisok mellett az valószínűnek tűnik, hogy

nagyrészt az uniós forrásokkal kapcsolatos hírek mozgatják majd a forint árfolyamát 2023 első felében.

Ha jól halad a magyar vállalások teljesítése és kedvező visszajelzések érkeznek Brüsszelből, akkor lehet esély komolyabb erősödésre, ha viszont marad a fagyos hangulat a Bizottság és a magyar kormány között, akkor jó eséllyel a forint is nyomás alatt marad. Az első fontos teszt március vége lesz, amikorra a vállalások egy részét a gyakorlatban is meg kell valósítania a kormánynak.

