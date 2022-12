Váratlan döntésre hatalmasat ugrott a japán jen

A japán jegybank (BoJ) váratlan döntésével kiszélesítette a 10 éves államkötvények célkamatsávját, ami jelentősen erősítette a jent, ugyanakkor a kötvényhozamok és a részvényárak zuhanását idézte elő.

A jegybank keddi döntésével lehetővé válik, hogy a 10 éves államkötvények hozama a 0 százalékos céltól 50 bázisponttal mozduljon el fölfelé vagy lefelé, ami szélesebb, mint a korábbi 25 bázispontos sáv. Ez ugye nagyobb piaci bizonytalanságot is okozhat, ami óvatosabbá tehet egyes befektetőket, ez pedig a menedékkeresés jegyében is erősíthette a jent amellett, hogy a 10 éves japán államkötvények vonzereje is nőhet.

A hírügynökségek által megkérdezett elemzők egyike sem várt változtatást a célkamatsávban. A keddi döntés hatására a tokiói értéktőzsde irányadó Nikkei 225 indexe több mint 2 százalékos mínuszba fordult, a jen a dollárral szembeni 137-ről 133-ra erősödött, a 10 éves kötvényhozam pedig 0,460 százalékra, 2015 óta legmagasabb szintre ugrott.

A dollár/jen árfolyam percek alatt lereagálta a váratlan döntést és ez 3%-os szárnyalást jelentett.

Amint azu alábbi ábrán látszik: eddig tartotta a 200 napos mozgóátlag az USDJPY-t (barna vonal), de a mai döntéssel az árfolyam meggyőzően letörte azt.

A jegybank kedden ugyanakkor mínusz 0,1 százalékon hagyta a betéti rátát és nem változtatott a 10 éves államkötvények 0 százalékos célján sem.

A japán központi bank eddig rendkívül laza pénzügyi politikát folytatott az üzleti környezet élénkítése érdekében, éles ellentétben az amerikai jegybank (Fed) és az Európai Központi Bank (EKB) lépéseivel, amelyek az infláció elleni küzdelem érdekében jelentősen megemelték a hitelkamatokat. Ez jövedelmezőbbé tette a dollárban és euróban tartott eszközökbe való befektetést, ami gyengítette a jent.

A rendkívül alacsony hitelkamatok hatására a jen árfolyama az elmúlt hónapokban az elmúlt 30 év legalacsonyabb szintjére esett a dollárral szemben. Ennek egyik következménye az volt, hogy megemelte az amúgy is drága importált energiaforrások, valamint az élelmiszerek és nyersanyagok árait. Emiatt pedig Japánban 1981 óta legmagasabb szintre emelkedett a villamos energia és a háztartási gáz díja.

Címlapkép forrása: Getty Images