Látunk még 400 forint alatti eurót karácsony előtt?

A forint az előző napokban felülről megközelítette a lélektani 400-as szintet az euróval szemben, és legközelebb tegnap volt hozzá, még akkor is egy egység távolságra. Ma reggel valamivel 402 fölött indul a nap, a forintnak két napja maradt, hogy karácsonyra 400 alatti eurót lássunk.

Az előző két hétben a forint jelentős erősödést mutatott, a 420-as szintről egészen 400 fölé jött le a jegyzés az euróval szemben. Ennek nagy részét még múlt héten abszolválta a forint, erre a hétre kisebb mozgások maradtak, de ez érthető, a karácsony közeledtével a forgalom is csökkenhetett. Ma reggel gyengülést látunk, egy euróért 402 forintot és 70 fillért kell adni, ez 0,3%-kal többet, mint tegnap.

A forintnak az előző hetekben a dollár is támaszt adott, a dollár nagyon erős szintről gyengült vissza némileg az euróval szemben. A dollár ma is gyengül, 0,3%-kal mozdult el az euró-dollár kereszt, 1,063 a jegyzés most. Ez kedvező környezetet teremt a forintnak is.

A dollárral szemben is erősödést láttunk az előző napokban, a forint ma reggel 5 havi csúcs közelében jár a dollárral szemben. Egy dollárért 378 forint 60 fillért kell adni, ami stagnálást jelent, de a 5 havi csúcs közelében lehetnek kisebb mozgások, ha pedig sikerül azt átvinni, akkor nagyobbak is. A négyhavi csúcsot egyébként ma reggel átvitte a forint.

Ma különösebben nagy piacmozgató eseményre nem számítunk, az amerikai GDP második becslése érkezik. Holnap még lehet kisebb tűzijáték, az USA-ban ugyanis fontos konjunktúramutatók érkeznek decemberből, ezek befolyásolhatják a hangulatot.

