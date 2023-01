Lagarde: Továbbra is vonzó az euró

"Horvátország keményen megdolgozott azért, hogy az euróövezet 20. tagjává váljon, és ez sikerült is" - mondta Lagarde vasárnapi nyilatkozatában. "Ez azt mutatja, hogy az euró vonzó valuta, amely stabilitást hoz tagjainak".

A 3,9 milliós adriai ország, amelyet egy generációval ezelőtt háború sújtott, most fejezte be átalakulását, és a világ legnagyobb valutaövezetéhez csatlakozott a legújabb országként. Ez egyben azt is jelenti, hogy az EKB Kormányzótanácsa 26 döntéshozóra nő, és Boris Vujcic, a horvát nemzeti bank elnöke is csatlakozik a kamatlábakat meghatározók sorához.

Két másik ország nem ilyen szerencsés. Románia tagságra való törekvését belső civakodások hátráltatják, amit az Európai Unióban a kormányok legnagyobb fluktuációja is bizonyít.

Bulgária, a blokk legszegényebb országa 2024-ben szeretne csatlakozni, de az óvatos európai tisztviselők nem győződtek meg arról, hogy gazdasága és botrányoktól sújtott bankrendszere készen áll a valuta bevezetésére.

Az euró végleges bevezetése tulajdonképpen az EU-hoz való csatlakozás feltétele, de a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Svédország nem tűnik érdekeltnek - írja a lap. Dánia, amely még a valuta bevezetése előtt kiharcolta az opt-outot a csatlakozásról, szintén nem hajlandó engedni.

"Csak hat uniós tagállam nem tagja a klubnak", Dániát leszámítva - mondta Lagarde külön a Jutarnji list című horvát lapnak adott, szombaton megjelent interjúban. "Ha több időre van szükségük, az rendben van. Ha teljesítik a kritériumokat és csatlakozni kívánnak, akkor örömmel növeljük az euróövezet országainak számát" - mondta.

Címlapkép: Getty Images