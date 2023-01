Jót tett a forintnak, hogy a meglepően gyenge amerikai adatokra megütötték a dollárt

A vártnál (55,1 pont) sokkal gyengébb (49,6 pont) lett az amerikai ISM intézet szolgáltatási szektori beszerzési menedzser indexe, ami 2,5 éves mélypontra esett, és közben az ipari megrendelések is a várt 0,8%-os csökkenés helyett 1,8%-kal estek. Főként az első adat miatt a dollár 1,05 közeléből 1,06 fölé esett az euróval szemben, mert érdemben mérséklődtek a februári Fed kamatemeléssel kapcsolatos várakozások. A piac kora délután még 55% körüli esélyt adott annak, hogy a jövő hónap elején visszavesz a kamatemelési tempóból a Fed és csak 25 bp-tal szigorít, de az ISM-adat után ennek a kimenetnek a valószínűségét már 75%-osra árazta a piac, tehát ez lett az alapeseti forgatókönyv, ez pedig érthetően megviselte a dollárt. A várhatóan lassuló kamatemelési tempó közben kedvező fejlemény a feltörekvő piaci devizák között a forintnak is, és ezzel függ össze, hogy még az euróval szemben is 395 közelébe erősödött ezen fejlemények hatására, a dollárral szemben pedig a reggel már megjárt 372 közelébe bukott.