400 körül mozgott ma a forint, de nem vitte át a szintet

Kedd reggel 396,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a tegnap esti árfolyammal. A jegyzés hétfőn 398 felett is járt, majd a nap második felében a dollár gyengülésével párhuzamosan szépített a forint. Kedden is elsősorban a nemzetközi hírekre koncentrálhatunk, több jegybankár is megszólal, többek között Jerome Powell, a Fed elnöke is beszél egy svéd konferencián. A szavaira pedig kiemelten figyelhet a piac, az euró-dollár árfolyam esetleges elmozdulása pedig a forintra is hatással lehet. A hét további részében a csütörtökön érkező amerikai és a péntek reggel megjelenő magyar inflációs adat érdemel majd említést. Ezek dönthetik el a forint további sorsát is rövidtávon. A dollárral szemben most 369,55-nél járunk, míg az angol font 449 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra stagnál, az orosz rubel pedig fél százalékos erősödéssel indított a dollárral szemben.

Említettük már, hogy tegnap az amerikai deviza ismételt gyengélkedésével párhuzamosan talált magára kicsit a forint, az euró-dollár jegyzés 1,07 fölé emelkedett vissza. A kedd reggeli 1,0728 körüli árfolyam egyelőre minimális elmozdulást jelent. A japán jen közben 0,25%-os gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font 0,2%-os gyengülést mutat.

