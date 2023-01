Meddig lehet még erő a forintban? Közeleg a szárnyalás vége?

Középtávon továbbra is jól teljesíthetnek a magyar eszközök, a forint és az állampapírok, azonban rövidtávon vannak még komoly kockázatok – írja legfrissebb elemzésében a Morgan Stanley. Az amerikai befektetési bank szerint egyelőre korai lenne kamatot vágnia az MNB-nek, az ugyanis megint növelné a nyomást a forinton. Ennek ellenére továbbra is arra számítanak, hogy a forint felülteljesítő lesz a lengyel zlotyval szemben.

A vártnál alacsonyabb decemberi infláció, a devizaárfolyam stabilizálódása és a bizonytalan gazdasági növekedés ellenére az MNB jövő heti kamatdöntő ülésén valószínűleg óvatos marad majd – írja friss elemzésében a Morgan Stanley. Az amerikai bank szakemberei szerint csak a márciusi ülésen kerülhet szóba a 18%-os irányadó kamat csökkentése, de addig is kulcsfontosságú lehet a Fed februári iránymutatása. A Morgan Stanley előrejelzése szerint nyáron érheti el az irányadó kamat az alapkamat 13%-os szintjét, akkorra ugyanis az infláció is érezhető csökkenést mutat már.

A forint utóbbi hetekben látott erősödése kapcsán az elemzők kiemelték, hogy két tényező támogatta a magyar devizát: a dollár gyengülése és a csökkenő gázárak miatt javuló külkereskedelmi egyenlegünk. Kiemelik, hogy a forint mintegy 8,5%-kal erősödött októberi mélypontjáról, míg a magyar kötvények nagyjából 20 százalékos erősödést mutattak, ami a piacon a hozamcsökkenésben mutatkozott meg.

Középtávon továbbra is optimisták a forint és a magyar állampapírok kilátásait illetően, rövidtávon azonban nincs jelentős tér lefelé, inkább stabilizálódhat az árfolyam a jelenlegi szinten.

Egyelőre korai lenne bármilyen kamatcsökkentés addig, amíg az euró árfolyama 400 körül van, a fejlett jegybankok pedig tovább szigorítanak

- figyelmeztetnek az amerikai bank szakemberei. Szerintük egy ilyen elhamarkodott lépés ismét növelné a nyomást a forinton.

Ráadásul a Morgan Stanley elemzése szerint az utóbbi időszakban a forint pozícionáltsága is elérte a korlátait, ez pedig szintén arra utalhat, hogy nincs már jelentős tér lefelé az euró-forintban. Hosszabb távon a dollár további várható gyengülése segíthet majd a forintnak, így a bank elemzői továbbra is a zloty-forint árfolyam shortolását javasolják, vagyis a magyar deviza felülteljesítésére számítanak.

Címlapkép: Getty Images