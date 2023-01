Ide-oda rángatják a forintot 390 alatt

Csütörtök reggel gyengüléssel kezdett a forint, ami arra utalhat, hogy kezd kifulladni az utóbbi napokban látott nagy menetelés. Az euró jegyzése 387,65-nél járt, ami 0,3%-kal magasabb a szerda esti szintnél. Egyelőre nincs komolyabb hír emögött, valószínűleg az elmúlt napok forinterősödésének korrekcióját látjuk. Szerdán ugyanis tavaly május óta nem látott szintre kapaszkodott a magyar deviza, az egyébként is kedvező nemzetközi hangulatra még rátett egy lapáttal az MNB keddi vártnál szigorúbb hangvételű közleménye és kommunikációja. Úgy tűnik, hogy a jegybank egyelőre nem gondolkodik az irányadó kamat csökkentésén, miközben a piaci várakozások erősödtek az utóbbi időszakban ezzel kapcsolatban. Az természetes, hogy egy ekkora erősödés után korrigál a piac, az utóbbi egy hétben majdnem 2%-kal, egy hónap alatt pedig 3%-kal erősödött a forint az euróval szemben. A dollár jegyzése most 355 körül jár, míg az angol font 440 forint alá csúszott.

A forint versenytársai közül ma reggel a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdett az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacon a török líra alig mozdult a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,2%-os gyengülésben van.

Többször említettük, hogy a forintnak segített az utóbbi hetekben a dollár gyengélkedése is, a jelek szerint az amerikai deviza továbbra is képtelen magára találni. Csütörtök reggel 1,092 közelében járt a jegyzés, ami továbbra is minimális elmozdulást jelent. A japán jen és az angol font egyelőre minimális elmozdulást mutat.

Címlapkép: Getty Images