Felperzselték a rubelt, gyors elértéktelenedés indult

Az orosz rubel 10 hónapos mélypontra esett a dollárral szemben az egyre fájóbb olajembargó eredményeként.

A szankciók elleni kezdeti kritikák egyik visszatérő eleme volt, hogy az ellenzők a rubelárfolyamra hivatkoztak. Viszont az orosz fizetőeszköz mindig is virtuális volt: a nyugati szankciókra válaszul Vlagyimir Putyin vezetése korlátozta a tőkemozgásokat, ezekkel az intézkedésekkel sikerült elkerülni, hogy pénzügyi válsághoz vezessen a háború. Az orosz állampolgárok jelenleg nem vihetnek ki devizát az országból és a számlájukról is csak korlátozott összeget vehetnek fel. A vállalatoknak pedig eleinte a devizában keletkező bevételük 80 százalékát, most már csak 50 százalékát kell átváltaniuk.

Továbbá az orosz energiaexportőrök megkövetelték a nyugati vevőktől, hogy rubelben fizessenek, ami mesterséges keresletet generált a devizára.

Mostanra viszont ezek a hatások is elillantak: az orosz rubel pénteken 75-ös váltás fölé gyengült a dollárhoz képest. Mindez már egy hosszabb tendencia, a közelmúltban erősen gyengült az orosz fizetőeszköz az olajtermékekre vonatkozó embargó és az import folyamatos fellendülése miatt.

Péntek reggel a rubel 0,4 százalékkal gyengült a dollárral szemben 75,15-ön, az ülésszak korábbi 75,2525-ös szintjére esett, ami április 25. óta a leggyengébb érték.

Az euróval szemben 0,1 százalékot veszített és 79,99-en kereskedett, a jüannal szemben pedig 0,3%-kal 10,90-re csökkent - írja a Reuters.

Az orosz valuta további ellenszéllel szembesülhet, mivel az EU vezetői megvitatják az Oroszország elleni újabb szankciókat az ukrajnai háború miatt, és várhatóan politikusok, katonai vezetők és orosz bankok lesznek a célpontok.

Az orosz pénzügyminisztérium pénteken közölte, hogy kitart azon terve mellett, hogy 2023-ra a bruttó hazai termék (GDP) legfeljebb 2 százalékát kitevő költségvetési hiányt tervez, annak ellenére, hogy a toronymagasan növekvő kiadások és a visszaeső energiabevételek januárban hatalmas hiányt okoztak.

Címlapkép: Getty Images.