Hatalmas pofonokat kapott ma a forint, este kezd magához térni

Már meghallgatható a Portfolio Checklist március 15-i különkiadása. Továbbra is elképesztő hullámokat ver világszerte és itthon is a Silicon Valley Bank pénteki csődje, a kialakult helyzet pedig nagyon sok kérdést vet fel a globális gazdasági környezettel és a magyar makropályával kapcsolatban is. Ezért meghívtuk a műsorba Zsiday Viktort, a Citadella alap portfóliókezelőjét, hogy több témáról is kérdezzük, köztük arról, hogy kapunk-e most egy pénzügyi válságot a nyakunkba, vagy hogy az amerikai bankcsőd hírére miért szakadt be a forint még a régiós valutákhoz képest is. A gyorsan változó gazdasági környezet miatt fontos kiemelni, hogy a műsort március 14-én fél kettőkor rögzítettük.