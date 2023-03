Utoljára akkor volt ilyen rossz hete a forintnak, amikor épp majdnem földbe döngölték

Január közepe óta először nézett be 400 fölé az euró-forint árfolyam, az amerikai bankcsődök hatására október eleje óta nem látott rossz hete volt a magyar devizának. Vagyis utoljára akkor volt ilyen erős eladói nyomás alatt a forint, amikor a jegybank kamatemeléseinek leállítása után hirtelen mindenki utazott rá.

Betettek a forintnak az amerikai bankcsődök

Az amerikai bankok, a Silicon Valley Bank és a Signature Bank problémái után erőteljes kockázatkerülés indult el a forint piacán. Átmenetileg attól is tartottak a befektetők, hogy az amerikai pénzügyi rendszer problémái Európába is begyűrűztek. Végül a Credit Suisse a svájci jegybanktól kapott mentőövet, azonban a feszültség nem oldódott fel teljesen.

A piaci pánik hatására a forint január közepe óta nem látott szintre gyengült, szerdán a 400-as lélektani határt is átlépte az euró jegyzése. Ezzel a magyar deviza alulteljesítő volt, vagyis ledolgozta az utóbbi hónapokban összeszedett előnyének egy részét.

A hét második felére visszakapaszkodott a 400-as határ alá a forint, de ahhoz képest, hogy a hét elején 380 felett kicsivel indítottuk a hetet, ez is jelentős gyengülésnek mondható. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint, ha nem csökken a feszültség a piacon, akkor akár további forintgyengülés is elképzelhető, pesszimista forgatókönyv szerint akár a 410-420-as euróárfolyam is elképzelhető.

A mostani piaci felfordulás vége egyelőre nem látszik, valószínűleg néhány napon belül derül majd ki, hogy csak átmeneti megingásról van szó vagy valóban hosszútávú stabilitási következményei lesznek a két amerikai bank bedőlésének. Ugyanakkor arra rávilágított az utóbbi néhány nap, hogy

a 18 százalékos irányadó kamat mellett is kifejezetten sérülékenynek számít a forint, az extrém magas kamatszint nem minden helyzetben elegendő ahhoz, hogy megvédje a gyengüléstől.

Ez pedig az MNB-t is még inkább óvatosságra intheti, mostanra gyakorlatilag teljesen kiárazódtak a márciusi kamatcsökkentéssel kapcsolatos vélemények, a szakemberek legkorábban a második negyedévre várnak lazítást a jegybanktól. Ha pedig tartósabb forintgyengülés bontakozik ki, akkor az az importált infláción keresztül is ronthatja az MNB pozícióját, hiszen az utóbbi hetekben lassan általános lett az a vélemény, hogy a tavalyinál lényegesen erősebb forint is segíti majd az infláció leszorítását.

Rég volt ilyen rossz hete a forintnak

A magyar deviza az utóbbi egy hétben 3,5%-os gyengülést mutatott az euróval szemben, miközben a legközelebbi versenytársak közül a lengyel zloty 0,4 százalékkal, a cseh korona pedig 1,4%-kal értékelődött le az euróval szemben. Vagyis egyértelműen látszik, hogy ahogy október óra a forint erősödése felülteljesítette a régiót, úgy járt most élen a gyengülésben is a magyar deviza. Jól látszik, mennyire ledolgozta a javulását a forint abból is, hogy az év eleje óta most 0,6 százalékos erősödésben van, miközben a zloty 0,2 százalékot veszített, a korona pedig 0,65 százalékot javított. Vagyis miközben korábban arról volt szó, hogy a forint teljesítménye minden tekintetben kimagaslik, mostanra a cseh devizával kapcsolatban gyakorlatilag ledolgozta ezt az előnyt és a zloty ellenében is csökkent az.

Érdemes azt is megnézni, mikor volt a mostaninál rosszabb hete a forintnak. Ehhez egészen szeptember végéig-október elejéig kell visszalapozni. Akkor az MNB váratlanul bejelentette, hogy 13 százalékon lezárja a kamatemelési ciklust, amit a piac egyértelműen negatívan fogadott, hiszen több mint 4 százalékkal gyengült a forint azon a héten.

Utána nem sokkal jutottunk el oda, hogy október közepére szinte megállíthatatlanul zuhant a forint, az euró jegyzése meghaladta a 430-as szintet, ezért a jegybanknak az egynapos betéti kamat bevezetésével azonnali 500 bázispontos szigorítást kellett végrehajtania.

Vagyis utoljára akkor esett a mostaninál nagyobbat a magyar deviza egy hét alatt, amikor szinte mindenki ellene vett fel pozíciókat, a piaci viharok kellős közepén volt.

Azt persze nehéz megjósolni, merre folytatja innen a magyar deviza. Ahogy említettük, a következő napokban derülhet ki, mennyire lesz tartós a piaci feszültség, ha csak átmeneti megingást láttunk, akkor szép lassan a forint is az erősödés felé mozdulhat megint, viszont, ha tovább gyűrűzik a bankszektorral kapcsolatos félelem, akkor további forintgyengülés sem zárható ki.

Érdekesség, hogy a hét végére a nemzetközi piacokon látszólag az első forgatókönyv látszott megvalósulni, hiszen a részvénypiacok magukhoz tértek. Ennek ellenére a forint alig tudott szépíteni, vagyis mindenképp érdekes lesz a jövő hét első fele. Aztán pedig szerda este jön a Fed kamatdöntő ülése, melyet követően biztosan kulcskérdés lesz majd az amerikai bankrendszer stabilitása a sajtótájékoztatón.

Címlapkép: Getty Images