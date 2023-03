Gyorsan megrángatták a forintot a rossz adat után

Péntek reggel 381,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,4 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Az árfolyam látványosan befagyott az utóbbi egy-két napban, nem tud elmozdulni a 380-as szint környékéről. A jelek szerint ez már túl erős támasz az árfolyamban a forint számára, viszont komolyabban a gyengülés felé sem tud elindulni a hazai fizetőeszköz. Vélhetően újabb hírekre vár a forint, hogy azok adjanak neki lökést a kulcsfontosságú határ áttöréséhez. A befektetők továbbra is elsősorban a bankszektorral kapcsolatos hírekre figyelnek, amennyiben újabb aggasztó hírek jönnek, akkor hamar elromolhat a hangulat. Ha viszont marad az utóbbi napokban látott nyugodt piaci környezet, akkor az a forintnak is segíthet akár a 380-as szint áttörésében. A dollárral szemben most 349,4-nél járunk, míg az angol font 432,9 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra minimális elmozdulást mutat a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,2 százalékos erősödéssel kezdte a napot.

Az euró-dollár árfolyamban a tegnapi német inflációs adat hozott megint egy kis mozgást, a vártnál magasabb maginfláció hatására újabb kamatemeléseket áraznak a befektetők, így az euró erősödött a dollárral szemben. MA érkezik az eurózóna előzetes inflációs adata, melyre ismét kiemelten figyelhet a piac. Most 1,09 körül jár a jegyzés, ami egyelőre minimális, 0,1 százalékos korrekciót, vagyis dollárerősödést jelent. A japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

