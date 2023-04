Tovább vívja nagy csatáját a forint

Stagnálással kezdte a hetet a forint az euróval szemben, így továbbra is 380 körül ingadozik a jegyzés. A jelek szerint innen nem tud kimozdulni a magyar deviza, hiszen a 18 százalékos irányadó kamat továbbra is védi a komolyabb eséstől, viszont sérülékenysége miatt erősödni sem tud.

Hétfő reggel 380 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A forint hosszabb ideje 380 körül ingadozik az euró ellenében, a múlt héten sem tudott innen kimozdulni a jegyzés. Várhatóan ez a következő napokba is így lesz, hiszen egyelőre semmi különösebb oka nincs a forint erősödésének, de a gyengülésének sem. Vélhetően további impulzusokra, hírekre van szükség ahhoz, hogy eltávolodjon innen a hazai fizetőeszköz bármelyik irányban. A befektetők továbbra is elsősorban a bankszektorral kapcsolatos hírekre figyelnek, néhány hete láthattuk, hogy a forintra is negatív hatással tud lenni a feszültség kiéleződése. A dollárral szemben most 352 körül járunk, míg az angol font 432,9 forintot ér.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdi a hetet. Közben a feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az orosz rubel pedig alig mozdul.

A dollár erősödéssel kezdi a hetet az euróval szemben, így most 1,0813 körül jár a jegyzés, ami 0,3 százalékos dollárerősödést jelent péntek estéhez képest. A japán jen 0,6 százalékkal gyengült, míg az angol font 0,3 százalékot veszített a dollárral szemben.

