Gyengül a dollár, fontos szintet vitt át

Ma délelőtt áttörte az 1,1-et az euró a dollárral szemben, az amerikai deviza ezzel egy fontos szintet vitt át. Tavaly ősszel még paritás alá erősödött a dollár, nagyot fordult azóta a világ.

Az utóbbi hónapokban a dollár rohamos gyengülésnek indult, visszaadta azt az erősödést, amit tavaly láttunk. A novembert még paritás környéki szintről kezdte a dollár, abban a hónapban indult a rohamos gyengülés. Februárban aztán volt egy újabb megtorpanás az euró/dollár jegyzésben, de márciustól ismét gyengülő pályára állt az amerikai deviza.

Ma pedig már átvitte az 1,1-et is az euróval szemben, azaz durván 5 hónap alatt 10%-ot gyengült.

A mai napon egyébként nem túl nagy a dollár gyengülése, kevesebb mint 0,1% az euróval szemben, de már tegnap is a fontos szint környékén táncolt a jegyzés.

A dollár gyengülését az okozza, ami tavaly az erősödését: az amerikai monetáris politikával kapcsolatos várakozás. Tavaly a Fed szigorító ciklusban volt, amelynek nem látszott pontosan a vége: az inflációs nyomás fokozódásával és az erős foglalkoztatottsági adatokkal nőtt a várható amerikai kamatpálya a határidős árazásokban, ez pedig jelentős dollárerősödést hozott.

Előbb novemberben ébredt fel a várakozás, hogy az amerikai infláció most már határozottan eshet, ezzel együtt pedig a dollár is gyengült - hiszen a befektetők látni vélték a kamatpálya tetejét. A januári foglalkoztatottsági adat aztán erősen rácáfolt erre az elképzelésre, és ismét erősödő pályára állt a dollár, ahogy a kamatvárakozások ismét emelkedtek.

Márciusban viszont előbb a bankcsődök hoztak fordulatot a piacon, amit alátámasztottak a munkaerőpiac enyhülésére vonatkozó indikátorok is (igaz, maga a főmutató továbbra sem kedvező). A tegnapi inflációs adat - amely szerint márciusban a vártnál sokkal enyhébb volt az árnyomás - pedig szintén egy lökést adott annak a várakozásnak, hogy a Fed leállhat a kamatemelésekkel.

Eközben az EKB részéről nem látjuk még a kamatemelések végét, a frankfurti jegybank most hozza be lemaradását, a következő ülésen még az 50 bázispontos emelés sem kizárható. A monetáris politikai pályák közeledése pedig normalizálja az EURUSD-keresztet is, a tavalyi paritás ugyanis cseppet sem tekinthető szokványosnak a legfontosabb devizapárban.

A dollár árfolyamát továbbra is az amerikai inflációs adatok határozhatják meg: a főmutató gyors esése ellenére ugyanis még korai lenne győzelmet hirdetni az infláció felett, a maginfláció továbbra is makacs, még mindig emelkedik. Ha az infláció beragad egy cél feletti szinten, a Fednek tovább kell szigorítania (ha nem repedezik tovább a bankszektor, persze), ez pedig hozhat még dollárerőt. Mindenesetre a jelenlegi dollárgyengülés mindenképp örömteli a feltörekvő országok számára, akiknek dollárban fennálló adósságát nehéz volt törlesztenie a dollár erősödésével.

Emellett a forint számára is kedvező a dollár gyengülése: azzal, hogy az amerikai kamatok várhatóak nem nőnek tovább, vonzóbb lett a 18%-os forintkamat, ami a forint erősödését támogatja. (Az euró/forint jegyzésben persze voltak bőven magyar-specifikus tényezők is az elmúlt évben.)

De nemcsak a feltörekvő, de a fejlett devizák is szenvedtek, a japán jen például erőteljes leértékelődést mutatott tavaly, és az idei dollárerő számukra is komoly megkönnyebbülést hoz.

