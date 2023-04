Rákapcsolt a forint

Magyarországról két közepesen fontos makroadat is érkezik péntek délelőtt: a turizmus legfrissebb statisztikáit közli a KSH, emellett a havi fizetési mérleg alakulásáról számol be a Magyar Nemzeti Bank. Délután az amerikai adatokra figyelnek majd a piacok: közlik az ipari teljesítményre vonatkozó márciusi eredményeket, a kiskereskedelmi forgalomról is beszámolnak, valamint megjelennek a fogyasztói hangulatot előrejelző Michigan-index áprilisi számai is.

Csütörtökön a forint ismét erősödni tudott, napközben 373-ig is erősödött az euróval szemben, míg a dollárnál a 337,5 körüli szintekig zárkózott fel. A közös európai valutával szemben fontos szinten jár, ha a 372,5-ös váltás alá erősödne, akkor a következő kritikus szint 369-nél rajzolódik ki, ami egy éves rekordot jelentene.

Érdemes lesz figyelni a dollár-euró párost is: csütörtökön 1,1-1,105 körül mozgott a váltás, volt délután egy fordulópontnak látszó visszazárkózás, de végül gyengüléssel zárt a dollár. Az amerikai makroadatok akár ismét lendületet adhatnak a dollárnak.

