Az EKB-döntés a forint helyett az eurót rántotta meg

Csütörtök reggel 375,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális forinterősödést jelent tegnap estéhez képest. Az utóbbi napokban inkább a gyengülés felé mozdult a magyar deviza, hiszen a hét elején még úgy tűnt, akár ismét 370 alá mehet a jegyzés. A Fed tegnapi kamatemelése a dollár piacán hozott ugyan kilengéseket, de inkább a további gyengülés felé lendítette az amerikai devizát, ami elvileg kedvező a forint szempontjából. Izgalmak viszont mára is maradnak, hiszen összeül az EKB kormányzótanácsa is, mely szintén további kamatemelésről dönthet. A dollárral szemben most 338,5-nél járunk, míg az angol font árfolyama 426 közelében jár.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal, az orosz rubel pedig 0,35 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Említettük a szerda esti Fed-döntést, mely a dollár további gyengélkedését hozta a nagyobb kilengések után. Csütörtök reggel 1,1088 körül kezdi a napot az euró-dollár jegyzés, ez 0,2 százalékkal magasabb a tegnap estinél. A japán jen 0,3 százalékkal, az angol font pedig 0,1 százalékos javulással kezdi a napot a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images