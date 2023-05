Már az esés közel felét ledolgozta a forint, kedden jön az MNB-döntés

Hétfő reggel 374,1 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,4 százalékos erősödést jelentett a péntek esti szinthez képest a magyar deviza szempontjából. A múlt héten 370 alatt is járt a forint, azonban a hét második felében jelentősebb forintgyengülést láttunk, ami alatt a 380-as szintet is megközelítette a jegyzés. Ez a dollár erősödésével, illetve a keddi kamatdöntéssel kapcsolatos óvatossággal indokolható. A Monetáris Tanács jó eséllyel csökkenti az irányadó kamatot hosszú idő után, azonban várhatóan továbbra is az infláció elleni harc fontosságát hangsúlyozzák. Az elemzők várakozásai szerint szerda reggel már 50-100 bázisponttal alacsonyabban hirdetheti meg az egynapos betéti tendert a jegybank a jelenlegi 18 százaléknál. Kérdés, hogy a forint múlt heti gyengülése visszatartja-e a jegybankot az első kamatcsökkentéstől, ha pedig elindul a monetáris lazítás folyamata, az milyen hatással lehet az árfolyamra. A dollárral szemben most 346,7 körül járunk, míg az angol font 431,6 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2 százalékos erősödéssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra továbbra is viszonylag jól tartja magát, de a vasárnapi elnökválasztás előtt forrósodhat a talaj a talpa alatt, az orosz rubel pedig több mint fél százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

Említettük, hogy a múlt héten a dollár erősödése is rosszul jött a forintnak, azonban most úgí tűnik, hogy csak átmeneti volt, hamar visszatért 1,08 fölé a jegyzés. Ma reggel 1,082-nél jár, ami további 0,15 százalékos dollárgyengülést jelent. A következő napokban elsősorban az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos hírekre lesz érdemes figyelni, hiszen a jövő héten csődöt jelenthet az Egyesült Államok, ha nem sikerül megállapodni. A japán jen és az angol font egyelőre alig mozdultak a dollárral szemben.

